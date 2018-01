Uniara derrota o Vasco na prorrogação O Uniara, de Araraquara, derrotou, nesta quinta-feira à noite, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio, o Vasco por 96 a 94, em jogo válido pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete. O jogo foi bastante equilibrado e decidido apenas na prorrogação, após empate por 85 pontos no tempo normal. O Uniara tem duas vitórias em dois jogos e a terceira partida será neste domingo. No primeiro confronto, terça-feira, o Uniara vencera por 92 a 76. Na outra semifinal o time de Ribeirão Preto venceu a primeira partida diante do Bauru. As equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira.