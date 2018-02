Uniara e COC: destaques no Nacional Unit/Uberlândia (1º) e Uniara/Araraquara (3º) e Universo/Ajax (2º) e COC/Ribeirão Preto (7º) são os destaques da 15ª rodada do turno do Nacional Masculino de Basquete, nesta quarta-feira, às 20 horas. Uberlândia é líder, com 24 pontos (11 vitórias e 2 derrotas), seguido do Ajax, com 23 (10 vitórias e 3 derrotas), e de Araraquara, com 22 (10 vitórias e 2 derrotas).