Uniara e Mogi definem vaga na final O segundo finalista do Campeonato Paulista de Basquete Masculino, que disputará o título contra o invicto COC/Ribeirão, será conhecido nesta segunda-feira, em Mogi das Cruzes, a partir das 20h30, com transmissão da ESPN Brasil. Valtra/Mogi e Uniara/Fundesport estão empatados com duas vitórias cada na série e classifica-se o vencedor. Se a Uniara vencer, a final do ano passado será repetida - o COC é o atual campeão paulista. O quinto jogo foi provocado pela Uniara, que no sábado venceu o Mogi por 91 a 78 (50 a 42 no primeiro tempo), em Araraquara. O equilíbrio tem predominado nesta série: cada time venceu e perdeu um jogo em casa e outro fora. O jogo promete emoção. Enquanto isso, o COC descansa e treina para a final, após eliminar Franca por 3 a 0 - a última vitória ocorreu na noite de sexta-feira, em Ribeirão Preto, com vitória por 77 a 71.