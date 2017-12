Uniara elimina Vasco e está na final O Vasco foi eliminado do Campeonato Nacional Masculino de Basquete e a Uniara/Fundesport fará a sua primeira decisão. Neste domingo, o time de Araraquara fechou o playoff semifinal por 3 a 0, com vitória por 87 a 76. O Vasco, desfalcado de seus principais jogadores por contusão, não pôde fazer nada. Agora Araraquara espera a definição do adversário que sairá do confronto entre COC/Ribeirão Preto e Tlibra/Copimax, de Bauru.