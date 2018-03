Uniara garante vaga nos playoffs O Uniara/Araraquara garantiu nesta quarta-feira sua classificação para os playoffs do Nacional masculino de basquete ao vencer o Universo/Ajax por 85 a 82, em Araraquara (SP). O time do interior paulista é o quarto colocado na classificação, com 60,7% de aproveitamento (17 vitórias e 11 derrotas) e se junta a Telemar, COC/Ribeirão Preto e Unitri/Uberlândia, os outros times já classificados. Além desta partida, a rodada teve ainda Franca Basquete 98 x 93 São José dos Pinhais/Keltek, em Franca (SP). O Franca é 12.º, com 37,9% de aproveitamento, e o São José é o 9.º, com 48,1%. A competição volta a ter partidas na próxima sexta-feira (dia 6/5).