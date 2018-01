Uniara quebra invencibilidade do COC O Uniara/Araraquara quebrou uma invencibilidade de 43 jogos do Ribeirão Preto/COC, ao vencer, nesta sexta-feira à noite, em seu ginásio, por 93 a 92 (38 a 41), em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Cada equipe, em cinco jogos, soma quatro vitórias e uma derrota. O Uberlândia segue na liderança da competição, ao obter a sexta vitória consecutiva, derrotando o Pinheiros, em seu ginásio, por 80 a 78. Outros resultados da rodada desta sexta-feira: Campos 61 x 88 Londrina, Casa Branca 106 x 98 Flamengo, Ajax 112 x 91 Bauru, Vasco 87 x 89 Minas, Limeira 87 x 94 Ulbra e Franca 106 x 88 Mogi.