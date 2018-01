Uniara recebe Uberlândia em playoff A Uniara/Fundesport começa a disputar uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino amanhã, a partir das 18 horas, contra o Unit/Uberlândia, no Ginásio Gigantão. O time paulista, que terminou na sexta colocação na fase de classificação, tem desvantagem contra o mineiro, que foi o terceiro. Para reverter a situação, o técnico João Marcelo Leite espera ganhar os dois jogos em casa e buscar uma na quadra do adversário. "A responsabilidade maior é da equipe de Uberlândia, mas temos chances, pois, na fase anterior, cada um venceu um jogo, e atuando em casa", diz Leite, que substituiu o treinador Tom Zé Paterniani, afastado por problemas de saúde desde o início do segundo turno. Leite, no entanto, sempre conversa com Tom Zé sobre o andamento do time. "Ele está ausente na quadra, mas presente na retaguarda", diz o atual treinador. Os destaques da Uniara são o armador Arnaldo e os pivôs Luís Fernando e o veterano Pipoka. "A experiência do Pipoka será fundamental, mas temos de jogar coletivamente, pois o play-off é outro campeonato", diz Leite, que pede atenção ao elenco adversário. O Uberlândia, dirigido por Marco Antônio Aga, tem Valtinho como armador, além de dois estrangeiros importantes: o dominicano José Vargas e o norte-americano Tony Harris. "Das mãos do Valtinho sai tudo", diz o técnico da Uniara, antecipando uma marcação forte.