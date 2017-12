Uniara será mais ousada em Bauru Após ter saído pela primeira vez em desvantagem num dos playoffs do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino, perdendo em casa, por 87 a 72, domingo, a Uniara/Fundesport, de Araraquara, tentará a reabilitação, nesta quarta-feira, a partir das 18 horas, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, contra o Tilibra/Copimax/Bauru, com transmissão pelo Sportv. O técnico João Marcelo Leite quer um time mais ousado, com iniciativa de finalização e não se dá por vencido. "Bauru é o favorito, pela campanha que fez até agora, e a série pode até terminar 3 a 0 para Bauru, mas será muito difícil ocorrer isso." Para o treinador do time de Araraquara, seus jogadores precisam ter "mais clareza", tomar iniciativas e ter responsabilidade nas definições das jogadas. "O momento é de sacrifício e superação e uma vitória da Uniara muda tudo, inclusive o lado psicológico", diz Leite. Ele acrescenta que precisou fazer um "realinhamento" do time após a derrota. "Não é hora de lamentações e não significa que tudo está resolvido, pois sempre conseguimos vencer nossos adversários fora de casa em playoffs.". A confiança de Leite tem fundamento, pois a Uniara eliminou Franca, no Campeonato Paulista, vencendo uma partida fora. Na final, contra o COC/Ribeirão, perdeu a série, mas a única vitória no playoff ocorreu como visitante. No mesmo Campeonato Brasileiro deste ano, a Uniara venceu um jogo contra o Unit, em Uberlândia, e dois contra o Vasco, no Rio. "Ficou mais difícil, pois temos de reverter a situação, mas não existe momento para ficar abatido num playoff", comenta Leite. Ele ainda lembra. "Tivemos momentos mais difíceis na competição, como o afastamento do técnico Tom Zé, e nos superamos."