Uniara tenta reverter desvantagem Reverter a desvantagem para o Valtra/Mogi não será fácil, principalmente se a defesa da Uniara/Fundesport não estiver "em sintonia com a comissão técnica". Essa é a preocupação do técnico do time de Araraquara, Antonio José Paterniani, o Tom Zé. "Vamos ver a fita do jogo, observar os detalhes, corrigir os erros e fazer uma simulação de jogadas pela manhã", disse o treinador, hoje, na saída para Mogi das Cruzes, onde, amanhã, os dois times voltam a se enfrentar, às 19h30, no Ginásio Clube de Campo, com transmissão pela ESPN Brasil. Ontem, o Valtra venceu o primeiro confronto do play-off semifinal do Campeonato Paulista de Basquete Masculino por 92 a 90 (46 a 52 no primeiro tempo), no Ginásio Gigantão, em Araraquara. Tom Zé não gostou da atuação defensiva da Uniara contra o Mogi a partir do segundo quarto. "Depois houve mudança e nada deu certo", diz ele, sem especificar exatamente o que mais o preocupava. Porém, também elogiou o adversário: "O Mogi foi inteligente e hábil e usou as nossas falhas como a virtude para vencer o jogo." Tom Zé ainda confia numa vitória fora para provocar, no mínimo, o quarto jogo, em casa. "A Uniara já passou por outras situações adversas." A Uniara começará o jogo com Arnaldo, Márcio, Rodrigo, André e Pipoka. Para Tom Zé, três jogadores do Mogi, dirigido por Carlão Rodrigues, merecem atenção: Edvar Júnior, Fúlvio e Dedé. "Mas o Alírio teve uma boa atuação na primeira partida", diz ele. Alírio, aliás, foi o cestinha do confronto anterior, com 26 pontos, seguido de Edvar Júnior, com 25. Rodrigo fez 20 para a Uniara. Dois pivôs pegaram dez rebotes cada: Pipoka e Léo (Valtra).