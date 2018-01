Uniara vai ao Paraná pela Nossa Liga A Nossa Liga de Basquete, campeonato paralelo ao Nacional Masculino, terá três jogos neste sábado, às 20 horas. Pela Conferência Sul, o Keltek/PetroCrystal recebe o Uniara/Lupo, de Araraquara, em São José dos Pinhais, no Paraná; o Corinthians joga com o São Caetano, em Santa Cruz do Sul (RS). Pela Conferência do Norte, jogam Paysandu e Liga Macaense, em Belém.