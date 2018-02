Uniara vence e sobe: é 5.º no Nacional O Uniara/Araraquara alcançou nesta segunda-feira a 5.ª colocação no Nacional de basquete masculino ao vencer o Joinville/FME por 84 a 70, na casa do adversário. Com esta vitória, o time do interior paulista tem 69,2% de aproveitamento na competição. Já o time catarinense está com apenas 15,4% de aproveitando, ficando na 16.ª e última colocação. No outro jogo desta noite, o Paulistano/Dix Amico venceu o Pitágoras/Minas em São Paulo (SP) por 92 a 87. Assim, o Paulistano é o 8.º colocado, com 54,5% de aproveitamento, e o Minas é o 6.º, com 63,6%. A competição continua nesta semana, com jogos na terça e quarta-feira.