Uniara x Ajax abre playoff no basquete Uniara/Araraquara e Universo/Ajax abrem nesta sexta-feira os confrontos das quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, às 18h30 (com SporTV). As vagas para as semifinais serão definidas em séries melhor-de-cinco jogos. A equipe de Goiânia, que ficou na terceira posição na fase classificatória, vai a Araraquara enfrentar a Uniara, que chegou às quartas com a sexta melhor campanha. Comandado por Alberto Bial, o Universo/Ajax chega pela segunda temporada consecutiva à segunda fase. Em 2003, os goianos ficaram em quarto lugar. ?Cheguei há dois anos na equipe, e nesses dois anos conseguimos colocar o time entre os oito, é um sonho realizado, mas quero levar o time à final este ano?, diz Alberto. O técnico lembra. ?Quando chegamos aqui, o ginásio ficava vazio, era difícil motivar o pessoal. Mas felizmente as coisas mudaram: ano passado, nos playoffs, lotamos o ginásio com quatro mil pessoas ? o que deve acontecer novamente. Goiânia tem hoje um projeto de basquete muito legal, com escolinhas que abrimos para crianças e adolescentes.?