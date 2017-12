Uniara x Ajax iniciam decisão do basquete Uniara/Araraquara (6º) e Universo/Ajax (3º) abrem, sexta-feira, às 18h30, em Araraquara, as quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Outros jogos: Campos/Universo (5º) x Corinthians/UMC (4º), sábado; COC/Ribeirão Preto (7º) x Flamengo/Petrobrás (2º), domingo; Universo BH/Minas (8º) x Unit/Uberlândia (1º), terça-feira.