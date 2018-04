Uniara x Franca: amanhã, outro duelo Depois de um jogo incrível, decidido apenas na terceira prorrogação, e definido pelo veterano pivô Pipoka como um dos ?melhores dos últimos anos no Brasil?, a Uniara/Fundesport volta a enfrentar a Unimed/Franca. O quarto jogo da série melhor-de-cinco do playoff semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete será amanhã, às 20 horas, em Araraquara, com ESPN Brasil. A Uniara, do técnico Antônio José Patterniani, o Tomzé, levou a melhor na segunda-feira em um jogo atípico, que terminou empatado por 80 a 80 no tempo normal, por 90 a 90 na primeira prorrogação e por 104 a 104 na segunda, até a vitória por 121 a 117. O jogo foi tão longo que Araraquara, por causa da eliminação de atletas com cinco faltas, terminou com apenas um jogador, da categoria cadete, no banco. Araraquara lidera a série por 2 a 1 e garante vaga na final se vencer amanhã. Pelo playoff semifinal feminino, o primeiro jogo entre Guaru/Nova Geração e Santo André é amanhã, às 20 horas, no Ginásio João do Pulo, em Guarulhos.