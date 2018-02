Uniara/Araraquara vence pelo Paulista O Uniara/Lupo/Araraquara bateu por 84 a 71 a Hebraica, de São Paulo, na noite desta segunda-feira, em Araraquara (SP), pelo returno da fase inicial do Campeonato Paulista de basquete masculino. Este foi o único jogo da noite pelo torneio. Victor, do time da capital, com 20 pontos e 11 rebotes, foi o cestinha e destaque da partida.