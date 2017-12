Unimed e COC vencem no basquete Unimed/Franca e COC Ribeirão venceram seus adversários nesta terça-feira pela segunda partida do playoff das quartas-de-final e estão bem próximos da semifinal do Campeonato Paulista masculino. O Unimed derrotou a Unisanta por 81 a 78 enquanto o COC/Ribeirão Preto superou o Pinheiros por 91 a 80. O terceiro jogo da série melhor-de-cinco será realizado nesta quarta-feira, às 20h.