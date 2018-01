Unimep/Piracicaba se classifica à final da NLB feminina A Unimep/Piracicaba se classificou, neste domingo, para a final do campeonato feminino da Nossa Liga de Basquete ao bater a Metodista/São Bernardo, em São Bernardo do Campo, por 71 a 65. A equipe treinada pela técnica Branca fechou o confronto em 2 a 1. Na final, terá pela frente o vencedor da outra semifinal, entre Fupes/Santos e Niterói. Santos vence a série por 1 a 0. Pelas oitavas-de-final do Nacional masculino de basquete, em melhor-de-cinco, o Paulistano venceu o Bauru por 89 a 87, no interior paulista. A série está empatada por 2 a 2. Cinco times estão classificados para as quartas: Uberlândia, Franca, Rio Claro, Ajax e Brasília.