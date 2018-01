Unimep/Piracicaba vence a 2.ª na NLB O Unimep/Piracicaba é o líder da versão feminina da Nossa Liga de Basquete, após garantir nesta terça-feira sua segunda vitória em dois jogos pelo torneio ao bater o Pindense/Pindamonhangaba por 100 a 60, na casa do adversário. Completando ainda a rodada, o Fupes/Santos ganhou sua partida de estréia: fez 82 a 72 no Nictheroy Basketball Associado/ Niterói, em Niterói (RJ). Masculino - No único jogo disputado, o Keltek/PetroCrystal, do Paraná, venceu por 91 a 85 o Santa Maria/ São Caetano do Sul.