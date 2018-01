Unit defende liderança contra Bauru A Unit/Uberlândia assumiu no domingo a liderança do Nacional Masculino de Basquete ao vencer fora de casa a Unopar/Aguativa/Londrina por 83 a 80. E na quarta-feira, às 20h, recebe Bauru. O time mineiro acumula oito pontos - quatro vitórias - e é seguido na classificação por Universo/Ajax, de Goiás, e Franca, com sete. Uberlândia e COC/Ribeirão Preto, com menos jogos - três vitórias -, são as únicas equipes invictas na competição. O outro destaque da rodada foi a vitória de Ribeirão Preto sobre Franca por 94 a 78, mantendo sua invencibilidade - agora com 42 jogos. Das três partidas que o atual bicampeão paulista disputou no Nacional, essa foi a de placar mais dilatado. O time do técnico Lula Ferreira joga em casa na quarta-feira, contra o Pinheiros, às 20h. A quarta rodada da competição ainda teve os seguintes resultados: Ulbra 91, Vasco 88; Universo/Minas 95, Universo/Ajax 74; Pinheiros 102, Bauru 100; UBC/D?avó/Mogi 94, Winner/Limeira 90; Uniara/Araraquara 88, Habib?s/Casa Branca 77; Bandeirante/Irmãos Zen 85, ACF/Campos 77.