Unit fica a um jogo do título nacional A Unit/Uberlândia está perto do título de campeã brasileira de basquete masculino de 2004. Nesta terça-feira, venceu o Flamengo Petrobrás por uma vantagem de 38 pontos - 112 a 74 (57 a 41) - no segundo jogo da decisão do Campeonato Nacional Masculino de Basquete e colocou uma vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-cinco. Na primeira partida do playoff, o time de Minas havia vencido o Flamengo por 80 a 69. O terceiro jogo será nesta quarta-feira, às 19 horas, novamente em Uberlândia (com SporTV). No intervalo, o americano Marc Brown, do Flamengo, deixou a quadra esperando uma bronca do técnico Emanuel Bonfim para que o time melhorasse na defesa. Mas, se o Uberlândia mandou no jogo no primeiro tempo, no segundo simplesmente massacrou o adversário. Não foi marcado, tendo um acerto de 61% nos arremessos de três pontos. A 4 minutos do fim a vantagem de Uberlândia já era de 30 pontos. O técnico Bonfim pediu ao time dignidade, disse que ainda haverá outro jogo nesta quarta-feira e afirmou aos seus jogadores: "vocês não merecem isso". "O time foi de uma apatia absoluta. Foi a pior partida, disparado, do Flamengo no campeonato. Uberlândia, ao contrário, teve um ótimo nível de acerto. É difícil, mas vamos tentar recuperar. O Flamengo tem de tentar fazer uma partida digna de sua campanha na competição", ressaltou o treinador Bonfim. Brasília, de Uberlândia, acha que seu time "impôs, desde o início, um volume de jogo incrível, com aproveitamento excelente".