Unit vai encarar a tradição de Franca A Unit/Uberlândia que lidera invicta, após 12 rodadas, a 14ª edição do Campeonato Nacional Masculino de Basquete vai enfrentar, após o carnaval, Franca, a equipe com mais títulos na história do torneio desde 1990, quando passou a ter o atual formato. Será o confronto do time do momento contra a tradição francana no basquete que, sem patrocínio, está dependendo dos carnês de sócio-torcedor (fãs e empresas que pagam mensalidade ao clube em troca de ingressos) para sobreviver. A Unit tem 22 pontos em 11 vitórias. Em segundo lugar está o Universo/Ajax (GO), com 19 (8 vitórias e 3 derrotas), seguido da Uniara/Araraquara (SP), com 18 (8 vitórias e duas derrotas), e do Franca Basquete, com 17 (6 vitórias e 5 derrotas). A Unit, do técnico José Roberto Lux, o Zé Boquinha, com recursos da universidade, montou um grupo competitivo que está muito perto de quebrar um recorde que é do Vasco, do campeonato de 1999, de 14 vitórias consecutivas. O projeto de Uberlândia foi montado há quatro anos pelo técnico Ary Vidal, que comandou a seleção brasileira, mas está doente e afastado do basquete. Franca que tem no seu currículo o bicampeonato de 1990 e 1991, o título de 1993 e o tricampeonato de 1997, 1998 e 1999, sofre da falta de recursos para montar um time mais competitivo. ?Acho que vamos colocar um vende-se, que nem um outdoor, na nossa camisa?, disse o técnico Daniel Waffty, de Franca. O treinador acrescentou que as contusões também têm atrapalhado o grupo ? o veterano Chuí, de 39 anos, jogou uma única partida.