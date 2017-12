Unit vence COC e confirma a liderança O Campeonato Nacional Masculino de Basquete chega à sexta semana de disputa com a Unit, equipe de Uberlândia, na liderança. O time mineiro, que nesta temporada passou a ser comandado pelo técnico Hélio Rubens Garcia, consolidou o primeiro lugar na classificação ao vencer, neste domingo, em casa, por 86 a 70 (37 a 26) o atual campeão paulista e brasileiro, COC/Ribeirão Preto, do técnico Aluísio Ferreira, o Lula. Uberlândia lidera o Nacional com 88,9% de aproveitamento. Em nove partidas, teve apenas uma derrota. Para o ala Rogério, da equipe mineira, a vitória deste domingo foi ?importante para dar moral ao time?, que melhorou o entrosamento e está crescendo com o torneio, a cada jogo. Outros resultados deste domingo: Universo/Ajax 92 x 80 Londrina/TIM, Universo/BRB 94 x 83 URB/Adeblu, Flamengo/Petrobrás 92 x 84 Corinthians/UMC. O Nacional terá três jogos nesta segunda-feira, às 20 horas: Franca x Sport Ulbra, Universo/BRB x Londrina/TIM e Uniara/Araraquara x Liberty Seguros/Casa Branca.