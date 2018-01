Unit vence o Vasco e continua líder Jogando em seu ginásio, o Unit/Uberlândia venceu neste domingo o Vasco por 86 a 69 e subiu para 47 pontos (22 vitórias e três derrotas) na liderança isolada do Nacional de Basquete Masculino. Na vice-liderança, com 42 pontos (17 vitórias e oito derrotas), está o Universo/Ajax, que derrotou o ACF/Campos por 91 a 87. Os outros resultados da nona rodada do returno, também neste domingo, foram: Ulbra 77 x 89 COC/Ribeirão Preto; Londrina/Aguativa 85 x 94 Winner/Limeira.