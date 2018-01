Unit x Bauru é o destaque no basquete A quinta rodada do returno do Nacional Masculino de Basquete terá oito jogos nesta sexta-feira, com destaque para o confronto entre Bauru/Basquete e Unit/Uberlândia, às 20 horas, em Bauru. Uberlândia e Bauru venceram suas últimas sete partidas, mas estão em situação diferente no torneio. A equipe mineira é líder isolada da competição, com 38 pontos (18 vitórias e duas derrotas). Bauru está em 9º lugar, com 30 pontos (10 vitórias e 10 derrotas).