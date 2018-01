Unitri estréia hoje no Sul-Americano A Confederação Sul-Americana de Basquete divulgou a tabela da fase de classificação da Liga Sul-Americana Masculina. A Unitri/Uberlândia, atual campeã brasileira e vice na Liga/2004, estréia nesta quinta-feira contra o Trouville (Uruguai), no Grupo D, em Caracas. A Universo/Ajax, que sedia o Grupo A em Goiânia, enfrenta o San José (Paraguai) na sexta-feira. O Flamengo/Petrobrás, vice do Nacional/2004, estréia na próxima quarta-feira contra o La Salle (Bolívia), no Gripo C, em Córdoba (Argentina). O Grupo B será no outro fim de semana (dias 25 a 27), em Quito, no Equador.