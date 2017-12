Unitri/Converse e Universo/BRB vencem nas semifinais

Atuando pela fase semifinal (melhor de cinco) do Campeonato Nacional de Basquete Masculino, o Universo/BRB (DF) e o Unitri/Converse (MG) venceram seus jogos, na noite desta quarta-feira. As duas equipes bateram Pitágoras/Minas Tênis (MG) e Unimed/Franca (SP), respectivamente. A vitória do Universo sobre o Pitágoras foi por 90 a 76. Com a vitória, o time do Distrito Federal lidera a série em dois a zero e, se vencer o próximo encontro, passará à final. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, às 18h15. Já o triunfo do Unitri/Converse sobre o Unimed/Franca foi mais apertado. Jogando em Franca, o time visitante venceu por apenas um ponto de vantagem - 75 a 74. Os dois times fizeram nesta quarta o primeiro jogo desta semifinal. O Franca tentará empatar a série novamente em casa, nesta quinta-feira, às 20h30.