Unitri/Uberlândia é líder do Nacional O Unitri/Uberlândia é o novo líder do Campeonato Nacional de basquete masculino. Ganhou por 98 a 73 do Universo/BRB e fica com o primeiro lugar na classificação, com 85,7% de aproveitamento. Já o Universo/BRB é o 6.º, com 60%. O armador Valtinho, do Uberlândia, fez um triplo-duplo (11 pontos, 11 rebotes e 12 assistências).