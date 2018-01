Unitri/Uberlândia mantém a liderança O Unitri/Uberlândia manteve a liderança do Campeonato Nacional de basquete masculino ao vencer por 84 a 77 o Londrina/TIM, em Uberlândia (MG), na noite desta sexta-feira. O time mineioro lidera graças aos critérios de desempate, já que está empatado no aproveitamento com o COC/Ribeirão Preto, que venceu o Franca por 99 a 97, na casa do adversário. Os outros resultados da rodada foram: Liga Macaense 90 x 96 Paulistano/Dix Amico (na prorrogação), em Macaé; São José dos Pinhais/Keltek 97 x 78 Corinthians/UMC/Mogi, em São José dos Pinhais; Universo/Ajax 88 x 86 Joinville/FME, em Goiânia; Ulbra/Torres 80 x 75 Winner/Limeira, em Torres; e Pitágoras/Minas Tênis 88 x 92 Uniara/Araraquara, em Belo Horizonte. A classificação é: 1.º - Unitri/Uberlândia, 87,5% de aproveitamento (1,17 no cesta average); 2.º - COC/Ribeirão Preto, 87,5% (1,09 no cesta average); 3.º - Pitágoras/Minas, 75%; 4.º - Telemar, 71,4% (1,07 de cesta average); 5.º - Universo/Ajax, 71,4% (1,03 de cesta average); 6.º - Uniara/Araraquara, 60% (1,01 de cesta average); 7.º - Universo/BRB, 60% (1 de cesta average); 8.º - São José dos Pinhais/Keltec, 50%; 9.º - Franca, 44,4%; 10.º - Londrina/Tim, 40%; 11.º - Winner/Limeira, 37,5% (1,01 de cesta average); 12.º - Paulistano/Dix Amico, 37,5% (0,94 de cesta average); 13.º - Ulbra/Torres, 33,3% (0,99 de cesta average); 14.º - Liga Macaense, 33,3% (0,98 de cesta average); 15.º - Joinville/FME 22,2%; e 16.º - Corinthians/UMC 10%.