Unitri/Uberlândia vence no Nacional No único jogo desta terça-feira pelo Nacional masculino de basquete, o Unitri/Uberlândia venceu por 93 a 76 o Ulbra/Torres, em Uberlândia (MG). O time mineiro, já classificado para os playoffs, é o terceiro colocado na classificação, com 79,2% de aproveitamento. Próximos jogos - O Uniara/Araraquara, quinto na classificação, recebe o Universo/Ajax (quarto) pelo Nacional Masculino de Basquete, às 20 horas, nesta quarta-feira. Em Franca, no mesmo horário, o time da casa (12º) recebe o São José dos Pinhais/Keltec (oitavo).