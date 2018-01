Universo Ajax se classifica na Liga O Universo Ajax garantiu neste sábado sua classificação para a próxima fase da Liga Sul-Americana de clubes ao vencer o Olímpia, do Paraguai, por 99 a 84, no jogo realizado em Goiânia (GO). Com esta vitória, o time brasileiro soma duas vitórias e está praticamente garantido na primeira colocação do Grupo A. Para ser o líder, basta ganhar na última rodada do Gimnasia y Esgrima, da Argentina, que tem uma vitória em dois jogos. Ainda neste sábado, o próprio Gimnasia ganhou do San Jose por 70 a 68, na preliminar. A última rodada da fase de classificação será disputada neste domingo, com o jogo entre brasileiros e argentinos mais o duelo San Jose x Olímpia.