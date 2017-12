Universo avança e Rio Claro empata série no Nacional O Universo/BRB garantiu nesta sexta-feira a vaga na semifinal do Campeonato Nacional masculino de basquete após eliminar o Universo/Ajax por 93 a 87 e fechar a série melhor-de-cinco por 3 a 1. Em outra partida das quartas-de-final, o Bandeirantes/Rio Claro empatou a série em 2 a 2 com o Paulistano/Dix Amico ao vencer fora de casa por 100 a 87.