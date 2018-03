Universo bate Uberlândia e avança no Nacional de basquete

O Universo/BRB/Converse (DF) é o terceiro semifinalista do 19.º Campeonato Nacional de Basquete Masculino - Flamengo/Petrobrás (RJ) e Pitágoras/Minas (MG) já estavam classificados. Na quarta partida da série melhor-de-cinco das quartas-de-final, nesta quinta-feira, o time do Distrito Federal venceu o UTC/Uberlândia (MG) por 75 a 61, em Uberlândia, e fechou o confronto em 3 a 1. Os cestinhas da partida foram Jazwyn, do Uberlândia, e Spillers, do Universo, com 22 e 18 pontos, respectivamente. "Jogamos com uma postura diferente da partida anterior. Entramos em quadra com mais humildade e concentração. Imprimimos um ritmo forte e não relaxamos. Agora é trabalhar para enfrentar o Minas na semifinal", disse o pivô Estevam, do Universo. A série entre candangos e mineiros, novamente em melhor-de-cinco, começará na próxima segunda, em Belo Horizonte, às 20 horas. O segundo jogo, também na capital mineira, está marcado para o dia seguinte. Em Joinville, a Ulbra/Rio Claro (SP) derrotou o Ciser/Univille/Joinville (SC), por 84 a 78, e empatou a série em 2 a 2. O cestinha da partida foi Manteiguinha, da Ulbra, com 23 pontos, enquanto o principal pontuador do Joinville foi Williams, com 18 pontos. A série terá sua quinta e decisiva partida neste sábado, em Rio Claro. Quem passar do confronto terá pela frente o Flamengo e com data, local e hor marcados para o primeiro jogo. Será na segunda, às 19 horas, no ginásio da Gávea, no Rio de Janeiro.