Universo derrota o Minas e fica a um passo da final O Universo/BRB/Converse venceu o Pitágoras/Minas por 104 a 100, nesta sexta, em Brasília, no terceiro jogo da fase semifinal (melhor de cinco) do Nacional de Basquete Masculino.Com o resultado, a equipe de Brasília lidera a série por dois a um e só precisa de mais uma vitória para decidir o título pelo segundo ano consecutivo. Já o clube mineiro tem que ganhar os dois próximos jogos para garantir a vaga na final. Os dois times voltam a se enfrentar neste domingo, novamente em Brasília (12h30), com transmissão ao vivo do Sportv. O destaque da partida foi o armador Valtinho, do Universo, com 20 pontos, 14 assistências, três, rebotes, duas recuperações e 34 pontos de eficiência. O cestinha da partida foi o pivô Johnson, do Minas, com 26 pontos e 13 rebotes. "Foi uma partida emocionante e disputada até o último segundo. Hoje [sexta] a defesa não teve um bom rendimento, mas o ataque compensou com os pontos necessários para a vitória. Para fechar a série no domingo precisamos melhorar a defesa e corrigir alguns detalhes", explicou o pivô Márcio Cipriano, do Universo, que anotou 18 pontos, sete rebotes e três assistências e um bloqueio.