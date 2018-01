Universo e COC vencem no Nacional masculino de basquete Pelo Nacional Masculino de Basquete, neste domingo, o Universo/BRB bateu o Plasútil/Bauru por 83 a 80. Com este resultado, a equipe de Brasília termina a fase de classificação em terceiro lugar no Grupo B e irá enfrentar nas oitavas-de-final o Flamengo, sexto do A. Já Bauru, sexto no Grupo B terá como adversário o Paulistano terceiro do A. Em Ribeirão Preto, o COC/Ribeirão Preto passou pelo Franca/Unimed por 87 a 76.