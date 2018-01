Universo ganha a 3.ª no Nacional O Universo/Ajax ganhou sua terceira partida consecutiva no Nacional de basquete masculino, nesta terça-feira a noite, por 94 a 80 do São José dos Pinhais/Keltek, na partida disputada em Goiânia (GO), sendo que Márcio, do time paranaense, foi o cestinha com 20 pontos. Com isso, o Ajax lidera sozinho a competição, mantendo os 100% de aproveitamento. Os outros resultados dos jogos disputados nesta terça: Unitri/Uberlândia 93 x 87 Pitágoras/Minas (cestinha: Daniel, do Pitágoras, com 31 pontos); Londrina/Tim 81 x 69 Corinthians/UMC (cestinha: Charles, do Londrina, 19 pontos) e Universo/BRB/DF 90 x 84 Liga Macaense (cestinha: Kenya, do Universo, com 25 pontos).