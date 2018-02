Universo mantém 100% no Nacional de basquete masculino O Universo/BRB, do Distrito Federal, assumiu a liderança do Campeonato Nacional de basquete masculino ao vencer o Unitri/Uberlândia, de Minas Gerais, por 93 a 92. Com a vitória, o time mantém 100% de aproveitamento nas nove partidas disputadas. O segundo colocado é o Paulistano/DIX Amico, com um ponto a menos. O cestinha da partida foi Alfredo, do Uberlândia, com 36 pontos. Ele ainda pegou seis rebotes e deu duas assistências. Pelo lado do Universo, o destaque foi o jogador Alex com 20 pontos, dois rebotes e duas assistências. Em outro jogo deste domingo, o CETAF/UVV/Biancogres, de Espírito Santo, venceu o Iguaçu Basquete Clube, do Rio de Janeiro por 70 a 57. Os cestinhas da partida foram Márcio, do CETAF, e Ricardinho, do Iguaçu, com 17 pontos. Fechando a rodada, Pitágoras/Minas Tênis, de Minas Gerais, venceu o Saldanha da Gama, do Espírito Santo, por 91 a 83. Victor Thomas e Leandro Salgueiro, do Minas Tênis foram os cestinhas com 22 pontos.