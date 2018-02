Universo passa pelo Minas no Nacional de Basquete Numa partida equilibrada, o Universo/BRB (DF) derrotou neste sábado, em Belo Horizonte, o Pitágoras/Minas por 75 a 73, no encerramento da oitava semana do Campeonato Nacional de Basquete Masculino 2006/2007. Com 100% de aproveitamento, o time de Brasília chegou à sexta vitória na competição. "Apesar dos momentos difíceis no primeiro quarto, conseguimos colocar uma forte marcação, o que nos deu a vitória. A defesa sustentou o jogo, já que o ataque não esteve muito bem", explicou o técnico do Universo, José Carlos Vidal. O cestinha da partida foi "Nezinho", do Universo, com 26 pontos. Pelo lado mineiro, o maior pontuador foi "Mãozão", com 17. "Sabíamos que seria difícil. O Minas tem uma boa equipe, muito bem treinada. Além disso, eles contavam com o apoio dos torcedores", completou Vidal. No domingo, acontece a abertura da nona semana, com o jogo entre Iguaçu Basquete Clube (RJ) e Inesul/Londrina (PR). Ao final da primeira fase, que é disputada em turno e returno, os oito melhores se classificam às quartas-de-final.