Universo perde para Duros de Lara, da Venezuela O Universo perdeu para o Duros de Lara, da Venezuela, por 76 a 71, e agora as duas equipes estão empatadas com o Pitágoras/Minas, também brasileiro, e o Boca Juniors, da Argentina, na liderança do Campeonato Sul-Americano de Clubes de Basquete, com cinco pontos. A equipe de Brasília, jogando em casa, foi derrotada apesar do apoio de cerca de 1.200 torcedores. O Boca Juniors, que foi surpreendido na estréia pelo Pitágoras/Minas, venceu por 102 a 53 o San José, do Paraguai. O time de Minas Gerais venceu o Peñarol da Argentina por 103 a 90. Vencedor das últimas três edições da competição, o Boca Juniors lidera no primeiro critério de desempate, o total de pontos marcados, com 255. Em seguida vêm Duros de Lara (234), Universo (233) e Pitágoras/Minas (181). O Sul-Americano é disputado em cinco rodadas, por pontos corridos, em turno único. A quarta rodada será neste sábado, com as seguintes partidas: San José (PAR) x Pitagoras/Minas (BRA), Boca Juniors (ARG) x Duros de Lara (VEN) e Universo/BRB (BRA) x Peñarol (ARG).