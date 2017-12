Universo, Rio Claro e Ribeirão vencem no basquete Começou nesta sexta-feira a disputa das quartas-de-final dos grupos A e B do Campeonato Nacional de basquete masculino. No primeiro jogo da noite, o Universo/BRB superou o Universo/Ajax por 80 a 77, mesmo jogando fora de casa, em Goiânia. No segundo jogo, o Rio Claro bateu o Paulistano, jogando em casa, por 90 a 86. Completando a rodada, o Ribeirão Preto bateu o Uberlândia, equipe de melhor campanha na primeira fase, por 102 a 92, mesmo jogando fora de casa. As seis equipes voltam a se enfrentar neste domingo. O confronto entre Franca e Joinville, único que ainda não começou, tem sua primeira partida neste sábado.