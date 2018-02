Universo supera o Paulistano no Nacional de basquete Atuando fora de casa, o Universo/BRB superou o Paulistano/Dix Amico por 98 a 91, nesta quinta-feira, no Ginásio do Paulistano, em São Paulo, e assumiu a primeira colocação do Nacional masculino de basquete. A equipe comandada pelo treinador José Carlos Vidal somou o oitavo triunfo consecutivo e segue invicto no torneio. Apesar da derrota, o cestinha da partida foi o ala norte-americano Shamell, do Paulistano, que marcou 31 pontos e pegou ainda oito rebotes. O ala Renato também se destacou ao registrar um double-double (dois dígitos em dois fundamentos), com 25 pontos e 12 rebotes. Pelo lado da equipe de Brasília, o melhor em quadra foi o pivô Márcio Cipriano, com 21 pontos. "A partida foi muito disputada e equilibrada. Nos três primeiros períodos abrimos várias vezes uma boa vantagem no placar, mas não conseguimos nos manter a frente. Felizmente, no último quarto a equipe colocou uma vantagem e soube administrar até o final. O time está de parabéns pela postura e foi fundamental a participação de todos os atletas que jogaram", disse Vidal. "Sabíamos do potencial ofensivo do adversário, mas não conseguimos fazer uma defesa que neutralizasse o ataque deles. Na verdade venceu quem marcou melhor e errou menos no final", analisou o técnico do Paulistano, José Alves Neto. A equipe paulista ocupa o terceiro posto na tabela.