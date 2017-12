Universo vence a primeira da final do Nacional de basquete

O Universo/BRB está na frente na série decisiva do Nacional masculino de basquete. Neste sábado, no primeiro jogo, o time de Brasília venceu o Unimed/Franca por 96 a 76 (41 a 41 no primeiro tempo), no Ginásio da ASCEB, lotado (3.237 espectadores). Agora, as duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, no mesmo local, às 12h30 (com transmissão ao vivo do SporTV). O cestinha deste primeiro jogo foi Nezinho, do Universo, com 25 pontos. Pelo clube paulista, Matheus e Murilo, ambos com 14 pontos, foram os principais pontuadores. "Somente a partir do terceiro quarto é que conseguimos impor nosso ritmo, dominamos os rebotes e prevaleceu o jogo de transição e as bolas de três pontos. Temos que manter a cabeça no lugar porque o objetivo é ir para Franca com a vantagem de dois a zero", avalia o armador Nezinho, do Universo. Para a partida deste domingo, os alas Arthur, do Universo, e Rogério, do Franca, estão suspensos, pois foram desqualificados por causa de uma discussão durante o jogo deste sábado.