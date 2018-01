Universo/Ajax está na final da Liga O Universo/Ajax está na final da Liga Sul-Americana de clubes. Nesta quarta-feira, venceu o Cocodrilos, da Venezuela, por 103 a 97, em Caracas, e encerrou a série semifinal melhor de três jogos com duas vitórias (havia ganho o jogo anterior, disputado em Goiânia, no Brasil). Leonardo, com 22 pontos, foi o cestinha da partida. Agora, os goianos aguardam a definição do outro duelo, entre Boca Juniors (ARG) x Unitri/Uberlândia, que acontece nesta quinta-feira.