Universo/Ajax estréia na Sul-Americana A Universo/Ajax estréia nesta sexta-feira na Liga Sul-Americana de Basquete Masculino contra o San José, do Paraguai, em Goiânia. O time brasileiro é o sexto colocado na tabela de classificação do Nacional. Já pelo Nacional Masculino, que terá também nesta sexta três jogos às 20h, a Winner/Limeira recebe São José dos Pinhais. As equipes estão em 12.º e 11.º lugares, respectivamente. Franca vai ao Paraná, onde enfrentará a TIM/Londrina. Em casa, a Uniara/Araraquara joga com a Liga Macaense. O Pitágoras/Minas é quem lidera a competição.