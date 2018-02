Universo/Ajax ganha e adia definição O Universo/Ajax ganhou nesta quarta-feira do Marinos (VEN) por 83 a 67 e empatou a série por 1 a 1 pelas quartas-de-final da Liga Sul-Americana de basquete. Com isso, o time goiano adiou para o terceiro jogo, marcado para esta quinta-feira, a definição do classificado para as semifinais do torneio. Quem passar deste confronto enfrenta o vencedor de Flamengo x Cocodrilos (VEN). Na terça-feira, o Unitri/Uberlândia foi o primeiro time a assegurar sua classificação para as semifinais. Em Córdoba (Argentina), a equipe mineira precisou de duas prorrogações para bater o Atenas por 99 a 91, encerrando a série por 2 a 0.