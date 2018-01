Universo/Ajax ganha no Sul-Americano O Universo/Ajax venceu o San José, do Paraguai, por 91 a 64 na primeira partida de ambos na Liga Sul-Americana de basquete, nesta sexta-feira à noite, em Goiânia (GO). Com este resultado, o time goiano, atual vice do torneio, larga na frente no Grupo A, junto com o Olimpia (PAR), que ganhou do Gimnasia y Esgrima (ARG) por 96 a 84. Na quinta-feira, o Uberlândia estreou com vitória ao derrotar o Trouville, do Uruguai, por 80 a 67, em Caracas, Venezuela, na primeira rodada do Grupo D. No outro jogo do grupo, o venezuelano Cocodrilos superou o Regatas Lima, do Peru, por 80 a 69. Neste sábado, pelo Grupo A, jogam, em Goiânia, Ajax x Olimpia (PAR) e Gimnasia y Esgrima (ARG) x San Jose (PAR).