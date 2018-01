Universo/Ajax perde, mas se classifica O Gimnasia y Esgrima, da Argentina, venceu neste domingo, em Goiânia, o Universo/Ajax, por 76 a 64, pelo Grupo A da Liga Sul-Americana Masculina de Basquete. Na outra partida que definiu as duas equipes que avançaram para as quartas-de-final, o Atlético Olimpia, do Uruguai, passou pelo San Jose, do Paraguai, por 103 a 83. Pelo Grupo D, em Caracas, o Unitri/Uberlândia, apesar da derrota por 83 a 80 para o Cocodrilos, da Venezuela, avançou na competição. Cocodrilos ficou em primeiro e Unitri/Uberlândia em segundo. O Flamengo está no Grupo C, com sede em Córdoba, Argentina, e estréia quarta-feira.