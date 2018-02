Universo/Ajax perde para o Marinos O Universo/Ajax, de Goiânia, não resistiu à pressão e foi derrotado pelo campeão venezuelano Marinos por 83 a 71, na noite desta quinta-feira, no primeiro jogo entre ambos pelas quartas-de-final da Liga Sul-Americana de Clubes. O jogo foi disputado no interior da Venezuela - Puerto la Cruz fica a 350 quilômetros da capital Caracas- e, com esta vitória, o Marinos joga por mais uma vitória para passar às semifinais. O próximo jogo, no Brasil, será na próxima quarta-feira, dia 16/3.