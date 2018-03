Universo/Ajax quer vitória pela vaga O Campeonato Nacional Masculino de Basquete terá apenas uma partida nesta quinta-feira: Telemar e Universo/Ajax, que se enfrentam em Campo Grande (RJ), às 19h30. A equipe carioca ocupa a segunda posição da competição, com 24 vitórias e quatro derrotas ? já está classificada para as quartas-de-final. O clube goiano está em oitavo lugar com 14 vitórias e 13 derrotas, e precisa ganhar uma das três partidas que restam para garantir a última vaga na próxima fase. Na quarta-feira, o Liga Macaense venceu o Unitri/Uberlândia por 78 a 76, em Macaé (RJ).