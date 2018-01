Universo/Ajax vence 1.º jogo da final No primeiro jogo da final da Liga Sul-Americana 2005, o Universo/Ajax venceu o Unitri/Uberlândia por 93 a 91 na prorrogação e agora lidera a série melhor de cinco jogos por um a zero. Foi um jogo bastante disputado, mantendo o suspense sobre qual time será o vencedor da disputa. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, novamente em Goiânia (GO), às 20h30, com transmisão ao vivo da ESPN Brasil. Nacional masculino - Nesta quarta-feira à noite, o Londrina/TIM (PR) ganhou do Universo/BRB (DF) por 85 a 74, em Londrina (PR).