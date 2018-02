Universo/Ajax vence e vai para as semi O Universo/Ajax está classificado para as semifinais da Liga Sul-Americana de clubes graças à vitória por 92 a 84 sobre o Marinos (VEN), no terceiro jogo da série. Com isso, o Universo fechou a disputa por 2 a 1 e agora aguarda o vencedor de Gimnasia La Plata x Boca Juniors, ambos da Argentina, para saber quem será seu adversário.